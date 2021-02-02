美國Reddit仔以螞蟻搬家方式炒起GME，擊潰對沖基金，Citron宣稱永遠撤出沽空市場，Melvin Capital單係1月，就狂輸53%。今次散戶史詩式逆襲華爾街巨鱷，最終無論以咩形式落幕都好，喺全球金融發展史上意義重大，值得佔上一個大Chapter，分分鐘為未來股市展開新常態。

過去將一隻股票舞高弄低只係大戶專利，今次Reddit仔聲勢如虹的strong hold，成功締造歷史，打開散戶聯手炒高股價的潘朵拉盒子，將華爾街用百年時間建立嘅江湖秩序一夕瓦解。

每一場革命，都需要精神領袖。如果「契媽」Cathie Wood係打破「價值投資」信念嘅先驅，咁Elon Musk就係投資市場民主派嘅名人代表。多次聲援Reddit仔，為網軍打下強心針，打打吓更開始點石成金。寫「ETSY」，股價就飆8%；寫Bitcoin，價又飆返上去38,000美金；玩一次Clubhouse，開發商聲網（API）就搶高兩成。

過去兩年抄股票，要Mon住侵侵Twitter，今日炒股票，Reddit以外，仲要Mon埋Elon Musk發言。

所謂物極必反，有不公先會催生革命。今次「挾淡倉」戰事，本來都未至於演化到政治議題，點知各大券商以「維護金融穩定」之名，令散戶准賣唔准買，Robinhood當日說的劫富濟貧，撕開真面目後原來只係劫貧濟富恰散戶，進一步令散戶震怒，終於令事件演化「佔領華爾街2.0」。

最後，我幻想過，如果事件發生在某些國家……挾咗兩日後，相信官方果斷出手！維護金融系統性風險，由官方決定准賣不准買，同時將事件「定性為金融界顏色革命」，涉案人等將被雙規，至於發動這場「戰役」Keith Patrick Gill被立案起訴，之後會喺鏡頭面前認罪悔過……Reddit整改，幾個月後會翻生，然後每日發佈合規評論……所有曾經參與過嘅散戶，都會被信用系統扣分……Elon Musk 社交平台賬戶會消失，佢個名都會喺百度消失，個人都會被消失。

千頌C

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