【本報訊】有內媒報道，百度在內地造車有新進展，正在江浙滬地區招聘人才。公司回應稱，正在組建智能汽車公司，各方面進展順利。事實上，內地製電動車混戰已趨白熱化，以爭奪國務院所提出、2025年新能源車銷售達到總新車銷售兩成的版圖。

其中，內地電動智能汽車商威馬正在內地科創板申請上市，其創辦人是曾任職吉利（175）母公司吉利控股的沈暉，曾在吉利控股負責收購富豪（Volvo）汽車的工作，其後擔任該公司中國區董事長，在2014年離職創立威馬，並帶走吉利控股大量高層員工創業，在2018年據稱取得200億人民幣巨額融資後，似乎引起吉利不滿，在2018年吉利曾因侵害商業祕密罪控告威馬汽車，指其抄襲車型設計，索賠21億人民幣。

吉利威馬一爭長短

據資料顯示，百度及大股東李彥宏的投資公司現時持有威馬10.22%股權，為集團最大的外部投資者，百度和威馬汽車亦有合作研發智能汽車，其中上月公佈其和百度無人駕駛汽車「威馬W6」，將於今年上半年交付。而在接近同一時間，吉利控股也與百度合作生產智能電動車，有意和威馬一爭長短。

吉利控股亦努力加強代工和控股其他品牌，包括和富士康合作成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及客製顧問服務，也傳入股賈躍亭旗下的法拉第未來（Faraday Future，FF），據傳金額達3,000萬至4,000萬美元（約2.34億至3.12億港元），前者或有可能削弱威馬日後代工合作夥伴的選擇，後者則是利用FF品牌作副線，另開戰線，令內地新能源車更趨混戰。