Google母企Alphabet公佈第四季業績，核心廣告業務強力助攻下，刺激季收創新高，惟雲端業務持續虧損。期內收入568.98億美元，按年升23%，優於預期531億美元；經調整盈利152.27億美元，同樣優於預期109億美元，升43%；每股盈利22.3美元。Google股價盤後飆逾7%，報2,063.88美元。

Alphabet財務總監Ruth Porat表示，上季業績表現強勁，受惠於搜索及廣告業務強勁復蘇。Google主要有三大收入來源，包括YouTube廣告業務在內的Google Services，截至去年12月止第四季，收入高達528.73億美元，佔總收入超過九成，按年漲22%。其中廣告業務收入為462億美元，單計YouTube廣告收入就貢獻68.9億美元，年增46%。

至於雲端收入則錄38.31億美元，年增46%，惟虧損擴大至12.43億美元；「其他投資」（Other Bets）業務收入1.96億美元，年增14%，虧損收窄至11億美元。

Alphabet全年收入1825.27億美元，年增12.8%；經調整盈利402.69億美元，增17.3%。

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