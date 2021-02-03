發展商趕推售新盤過肥年，近期推出的信置（083）馬鞍山烏溪沙Silversands，最新以招標形式售出一伙四房海景大宅，成交價2,800萬元，呎價24,327元，成交價及呎價均創項目新高。

發展商表示，Silversands今日首推單位招標，即日錄成交。今日以招標形式售出1座7樓A單位，單位實用面積1,151方呎，單位位處極高層，屬四房套房連工作間間隔，享廣闊海星灣海景。成交價2,800萬元，呎價24,327元，成交價及呎價均創項目新高。新買家選用360天即供成交。

資料顯示，連同上周六公開發售單位，Silversands現累售34伙，套現金額2.78億元。

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