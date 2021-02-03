渣打集團近日重塑品牌，集團網頁已經率先改版，渣打香港臉書專頁嘅頭像亦換上新商標。華華問過設計師Joe Kwan，佢大讚渣打新branding有誠意，例如有喺網頁其他地方應用到新商標上的特色、元素－小水滴，集團網頁上的字體似乎係特別訂製，最明顯係「i」字上面嗰點換成小水滴，呼應返成個主題，讚渣打重塑品牌做得細緻、有誠意。

至於顏色方面，渣打新撈稿的顏色較為明亮，Joe笑指「銀行緊係會話young啲」，而佢自己就有另一見解，話銀行而家傾向使用online platform，「唔需要考慮太多印刷因素，所以大趨勢傾向使用RGB顏色」，聚焦在digital display，「online睇係真係sharp啲」。佢又話而家設計都係盡量平面、簡潔的icon，較少立體、陰影設計，認同渣打改走陰影合時宜。

平面設計師出身嘅「中央聖學子」始終鍾情「元祖版」，稱當年以「繩結加SC」的設計意念相當經典，18年前換撈稿令佢感到失望，「2003年加咗立體效果，令十分簡約嘅標誌複雜咗，不過可能當時科網熱流行立體感，係trendy嘅當時」。

對於今次渣打新品牌，學子認為回歸元祖撈稿嘅簡約，無咗啲無謂嘅深淺色立體感，對流行嘅考慮如screen viewing有利，不過佢就略嫌symbol比元祖版更簡單，有兩個部份成水滴狀，可能令重疊的S、C更難辨認。

講到點先係有意思嘅撈稿設計，學子話包括滙豐等唔少銀行嘅撈稿設計都好好，但強調撈稿嘅意義和影響力會隨時間、公司形象和所作所為而改變，似乎係意有所指。

渣打發言人就解釋嶄新品牌代表住喺瞬息萬變嘅世界中，銀行帶來信任，穩定和優質表現，又話新設計大膽得嚟帶點活力，適合數碼化時代，向銀行160年的歷史致敬之餘，亦表達出與客戶及其不斷變化的需求保持聯繫。

網民睇法都幾兩極化，有人認為「顏色一樣，一眼就認得返，簡潔咗仲順眼」，亦有人讚設計「夠現代感」，話渣打近年業務走向數碼化，象徵業務新里程碑。人人審美觀都唔同，有網民始終認為舊嘅比較好，甚至有人覺得「好A貨feel」，但更多係關注渣打的網上系統係咪可以跟住upgrade，咁又係，間唔中都仲聽到渣打出現系統故障、股票交易系統死機，改完品牌，都係時候搞搞個系統啦。

李華華

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