醫藥股

●中國生物製藥（1177）公佈，董事會今日已批准可能進行人民幣股份發行並在上海證券交易所科創板上市的初步建議，建議在境內發行須取決並受限於市況、股東於股東大會上批准以及必要的監管批准。扣除發行費用後，集資所得初步計劃用於發展主營業務、業內併購及整合，以及一般營運資金。

集團指，是次打算在科創板新發行的人民幣股份，會由目標認購人以人民幣認購，與香港的股份類別相同。發行的人民幣股份不得超過緊接發行前香港股份總數及建議境內發行項下擬發行的人民幣股份數目之和的10%。在符合內地法規下，可授出不超過初始發行的人民幣股份數目15%的超額配售權。

●亞盛醫藥（6855）先舊後新配股，集資最多10億元。銷售文件顯示，亞盛醫藥將配售2200萬股，相當於擴大後股本8.9%。配售價介乎44.2元至45.6元，折讓6.6%至9.4%。

汽車股

●恒大汽車（708）公佈，今日在中汽研牙克石測試基地正式啟動恒馳汽車冬季標定測試。

●比亞迪（1211）1月份汽車產量4.76萬輛，按年增87.27%；銷量4.24萬輛，按年增68.44%。其中新能源汽車產銷量分別為2.248輛及2.02萬輛，按年增2.05倍及1.83倍。

內房股

●中國恒大（3333）1月份實現合約銷售額581.2億元人民幣，按年增長43.3%，為2018年以來單月最大升幅；合約銷售面積655.6萬平方米，較去年同期增長45.8%。恒大早前宣佈2月推出網上促銷優惠，以低至75折賣樓，加快銷售資金回籠。

●碧桂園（3333）1月合同銷售金額約403.2億元人民幣，按年增長22.5%；合同銷售建築面積約456萬平方米，按年增長20.3%。

●瑞安房地產（0272）與高富諾（Grosvenor Asia Pacific Ltd）宣佈，已透過各佔50%權益的公司，收購地標建築南京國際金融中心，該項目位於江蘇省南京秦淮區漢中路1號，總建築面積為109,196平方米，可建45層寫字樓、7層零售樓層及278個停車位。

瑞安房地產董事總經理、財務總裁兼投資總裁孫希灝表示，南京是瑞安近年不斷拓展的重要市場之一，該項目是瑞安繼未來城和百子亭外的南京最新項目，同時亦為高富諾在亞太區最大投資之一，惟未有透露具體收購金額。

●合景泰富（1813）1月份預售額67.80億元人民幣，按年增31.3%；預售建築面積約30.2萬平方米，增8.2%。

●時代中國（1233）1月合同銷售額約82.8億元人民幣，按年增24%；簽約建築面積約為42.1萬平方米，跌5%。

●首創置業（2868）1月合同銷售額約42.1億元人民幣，按年跌2.5%；實現簽約面積約18.7萬平方米，升21.4%；簽約均價約每平方米2.3萬元人民幣，跌17.9%。

其他

●經營HKTVmall的香港電視（1137）公佈，今年1月每月訂單總商品交易額（GMV）達5.64億元，按年升66.9%，按月跌1.2%。

港視於1月每日訂單總商品交易額為1,820萬元，按年升67%，按月跌1.1%；1月平均每日訂單數為3.57萬單，按年升59.4%，按月跌1.7%；1月平均訂單值為509元，按年升4.3%，按月升0.2%。

●康宏（1019）發盈警，預計2017、2018及2019財政年度將錄得淨虧損，收益減少主要由於公司採取一系列措施減低、重整及終止若干業務，以分隔曹貴子及前管理層管理下涉及各種不當行為的附屬公司；由於搜集證據、審查及法律行動需要大量人力及資源，委聘獨立法證顧問進行大規模評估，並就改革企業管治及內部控制提供建議，致公司營運成本增加；針對已識別不當行為的相關投資計提減值及撥備；推出新佣金計劃以留聘及吸引新員工。 該公司預期於本月17日刊發上述3年業績公告。

●盈大地產（432）公佈，截至去年12月底止年度虧損7.49億元，前年同期虧損2.95億元，每股虧損47.19仙，不派末期息；期內收入升81.6%至18.43億元，主要因出售日本物業所致。公司表示，正計劃將己連拿利3至6號地段重建為香港中環核心區內的豪宅。

●英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預計截至去年12月底年度將錄得純利不少於3,000萬元，去年上半年淨虧損1.14億元，反映下半年已轉虧為盈。純利按年仍跌主要因遊客人數下跌，以及消費意欲受到抑制，導致香港銷售收入下降。

●耀才（1428）表示，於2020年4月27日至2021年2月3日期間，於公開市場共買入76.97萬股阿里巴巴（9988），平均購入價為243.34元，涉資1.873億元。

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