由微創醫療（853）分拆的心通醫療（2160）公佈配發結果，獲近57萬人認購，一手中籤率7.5%，甲組尾認購400手(40萬股，涉資493萬元)方穩中一手，乙組頂頭槌飛則獲派30手。股份定價12.2元，每手1,000股，本月4日掛牌上市，集資淨額料約為23.56億元。心通醫療獲超額認購768億。

根據最新場外暗盤價，心通較招股價高72%，報21元，市值496.88億元。

心通主要研發心臟瓣膜醫療器材，目前主打銷售醫治主動脈瓣狹窄（TAVR）產品，並正研發經導管二尖瓣置換術（TMVR）及經導管三尖瓣置換術（TTVR）產品，與目前上市的啟明醫療（2500）為競爭對手，心通及啟明於內地市佔率各超過四成，以前者略高。

以場外暗盤價21元計算，心通市值496.88億元，較啟明市值約380.34億元，高出約三成。

微創醫療最新跌4%，報54.6元。啟明升5.5%，報87.8元。

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