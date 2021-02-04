美國證交會（SEC）正調查對於GameStop及AMC等股份的社交媒體帖文，以調查有關股份異動是否存在欺詐行為。《彭博》引述消息稱，有關調查主要針對散佈不實信息以不正當行為影響市場，監管機構同時亦會評估交易數據，以判斷有關帖文是否存操縱股價。GameStop股價昨晚反彈乏力，收市僅升2.7%，報92.41美元。市後交易下跌3.7%，報89美元。GameStop於上周四市前交易高見514.99美元後，自高位已下跌82%。

市場開始推測，將GameStop、AMC等股票推高以挾淡倉中是否有專業投資，他們可能從中推波助瀾以推高股價。SEC代理主席Allison Herren Lee上周表示，SEC正研究履行監管義務、並確定是否存在任何操縱行為。而財政部於較早時候亦發表聲明稱，美國財長耶倫認為市場完整性很重要，並要求就金融市場近期波動是否符合投資者保障及市場公平有效性展開討論。

而Reddit的WallStreetBets討論區發言人對CBS表示，發現大量機械人活動，平台自動審核系統封部份帖文，亦引起市場對討論區內機械人活動的關注。

雖然SEC的調查一般需時幾個月甚至幾年，因此在調查結束後，GameStop的波動可能早已結束，不過，調查結果可能對日後散戶活動帶來影響，並可能令關於沽空、交易結算及網上應用程式及披露規則政策有所微調。而今次調查方向尚包括證券商處理，以及在股價大升時作出限制交易決定是否合規，以及披露限制交易訊息是否一致。

GME及AMC上周交易額可媲美紐油合約

加拿大皇家銀行資本市場稱，按名義美元金額計算，散戶爆炒GameStop和AMC Entertainment的交易額比西德州中質油期貨市場的交易額還要高。

Michael Tran牽頭的加拿大皇家銀行分析師稱，GameStop和AMC上周的交易總額為261億美元，而WTI合約交易額為200億美元。當然，原油市場似乎不會出現挾淡倉，因為美國商品期貨交易委員會數據顯示WTI期貨倉位當前是淨好倉。而且，非專業人士進入能源期貨市場的門檻也很高。

加拿大皇家銀行分析了Reddit的WallStreetBets論壇過去一個月關於石油的討論，發現相對於帖子總數而言，微不足道。分析師從680,000位獨立用戶的600萬條帖子中發現136個帖子提到原油市場，其中39%對石油持負面態度，20%持積極態度，其餘41%為中性。

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