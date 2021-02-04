●中生製藥（1177）自主研發的抗腫瘤藥「安羅替尼」獲中國藥監局頒發藥品註冊證書，批准用於治療甲狀腺髓樣癌。這是繼晚期非小細胞肺癌、軟組織肉瘤、小細胞肺癌後，安羅替尼獲批的第四個適應症。新適應症的獲批，標誌著安羅替尼成為國內首個可用於治療甲狀腺髓樣癌的靶向藥。

地產

●恒地（012）旗下陽光房託基金（778）公佈，截至去年底止半年收益按年跌8.6%至3.995億元，除稅後虧損1.94億元，2019年同期錄溢利3,070萬元，每基金單位中期分派12.5仙，按年跌5.3%，派發比率為94.7%。

公司指，旗下物業組合租用率跌4.2個百分點至91.5%，主要受累於寫字樓物業組合跌至90.1%，而零售出租率錄94.5%，顯示本地消費有初步回穩的跡象 。

●物管股新城悅（778）發盈喜，預期截至去年底全年淨利潤將按年增長至少50%，2019年同期淨利潤約2.82億元，增長主要因集團在管面積快速增加至逾1億平方米，以及社區增值服務的發展迅速。

●雅居樂（3383）1月預售金額約110.3億人民幣，按年升1.2倍；對應建築面積73萬平方米，升1.43倍；平均價為每平方米人民幣15,115元，跌9.8%。

其他

●在美國上市的Capri控股（CPRI）宣佈成立Capri控股基金會，推進時尚行業多元化。Capri控股已承諾為基金會分撥2,000萬美元資金，用以支持該公司打造多元、包容與平等的時裝行業使命。Capri控股秉承包容性工作場所賦能的理念，持續促進員工多元化；也將與高校和高中合作，為弱勢學生群體創造在時尚行業發聲的機會。

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