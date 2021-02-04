由華懋集團發展的觀塘安達臣道新盤安峯今日再公佈項目部署，預計周六上樓書，翌日即開價，同步開放示範單位，有機會成為牛年首個開賣新盤，勢截擊信置（083）近日重推的同區市中心凱滙。

華懋集團銷售部總監吳崇武指，安峯提供334伙，當中一房戶設38伙 ，實用面積339至377方呎；兩房戶設166伙，實用面積523至650方呎；三房戶設130伙，實用面積776至907方呎。

吳崇武表示，安峯將於本周六上樓書，周日開價，料同日開放示範單位予公眾參觀及收票，他指，安峯將成為新年首個開賣紅盤，價錢則會參考附近新盤及啟德區價錢。

項目又公佈會所資料，會所名為安峯薈，室內外面積逾3.5萬方呎，設25米長游泳池、7700方呎中央草坪及跑步徑、私人宴會廳及天際庭園等。

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