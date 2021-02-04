貪靚無罪，過去幾十年香港的美容市場不斷增長，食正香港人貪靚兼且消費力高，美容公司賺得盤滿砵滿，但就被一場武漢肺炎淹攻，令不少業界在防疫措施執行下挺而走險，各施各法。

留意到一間名為NuMe醫學美容中心入稟高等法院，控告「香港美容監察」召集人兼民主黨區議員袁海文，惡意訛稱中心為「美容院」，繼而指摘中心違反當局防疫政策繼續營業。

但中心聲言性質屬「醫療中心」，不受已領取衞生署牌照，不受美容院停業令限制，認為袁海文言論構成誹謗，要求對方賠償及公開道歉。

由於案件已進入司法程序，就不加把嘴多作評論，但這間NuMe的背景卻勾起本欄好奇心，從而發現背後公司董事並不簡單。

根據公司註冊處的資料，首先是這間「名人醫學美學有限公司」的董事「藍均齊」，其申報的住址竟然沒有街號，像極了假地址，非常神秘；再查找下去，「藍」的另一間公司「貴全有限公司」則是設在「金巴利26」某層某單位。

有趣的是，這個某層某住址原來屬於一位曾被醫委會停牌的「王翊馨」旗下「齊翊國際有限公司」的物業，而這位王翊馨就幾次涉及過去一些在失德事件，是個惹火人物。

再把「王翊馨」和「袁海文」的名字一併搜索，就發現後者曾於2018年舉行記者會點名批評前者，涉嫌賣廣告和提供優惠，並向醫委會投訴，結下樑子。

而今次「NuMe名人醫美外科中心」的入稟狀指，銅鑼灣總店去年12月獲衞生署批出日間醫療中心牌照，今年1月起亦有相關的臨時牌照，總店與尖沙嘴分店都由醫生經營，商業登記亦列明業務性質為「診所」，質疑袁海文惡意發佈有關言論，要求高院頒令袁移除誹謗言論、發佈更正聲明及公開道歉。

香港的政治民生工作從不容易，就算在沒有國安法的年代，也總會觸碰到不少既得利益者的紅線，繼而遭受對方在明在暗的攻擊，尤其稍有正義感的「反對派」，不單止沒有政治酬庸，還隨時面對訴訟纏身，一直在玩命。

大灣區國舅爺

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