【本報訊】Google母企Alphabet和亞馬遜業績優於預期，還有蘋果公司向德國跑車廠保時捷挖角，邀請保時捷高層Manfred Harrer加入Apple Car電動車研發團隊，蘋果公司昨曾跌0.2%至134.67美元。

德拉吉有望成意大利新總理

紐約股市周三早段個別發展，截至昨晚約10時40分，道指報30658點，跌29點，標普500指數報3835點，升9點，納指報13678點，升62點。

美國CNBC昨日報道，歐洲央行前行長德拉吉，獲意大利總統馬塔雷拉授權協助籌組新政府，德拉吉有可能成為下任意大利總理。意大利富時MIB指數造好，曾升470點，報22541點。

受惠廣告和雲端收入強勁，Alphabet連續兩季收入創紀錄新高，去年第四季收入錄569億美元。包括YouTube等廣告業務，去季佔整體收入達81% ; Google Cloud雲端銷售去季錄38.3億美元，去年全年為131億美元，較2019年增加46%。亞馬遜去年第四季收入錄1,256億美元，按年增逾四成，旗下雲計算AWS銷售額錄126.7億美元，佔亞馬遜整體收入約一成。Alphabet昨曾升6.75%至2,048.71美元，亞馬遜報3,374.54美元，跌0.16%。