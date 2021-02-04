多個新盤趕及新春前賣樓，其中由帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御·嵐天過去連推多張價單位應市。恒地指，項目暫收3,530票，超額認購約11.6倍；料最快下周初加推新價單，有機會農曆新年假期間次輪銷售。

帝御·嵐天日前落實本周六（2月6日）進行首輪銷售，恒地營業（一）部總經理林達民指，截至下午兩時，項目暫錄3,530個認購登記，以首輪281伙計，超額認購11.6倍。林達民續指，將視乎首輪銷售情況，最快下周初加推新一批單位，或盡推項目餘下伙數，並有機會農曆新年長假期期間，進行次輪銷售。

項目毗鄰哈羅屯門國際學校，中原投資移民及海外物業董事許大衛表示，位處優質校網的樓盤均會獲睇高一線，而哈羅國際學校於英國所在城市的樓宇價格升幅穩定，去年相關物業平均錄約7%增幅，故看好帝御·嵐天潛力。

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