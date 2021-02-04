去年12月17日於1.48元薦買科通芯城（400），昨收2.3元，累計升幅47％。現將原來目標價2.35元提高至3元。

1）科通具分拆概念。科通擁有一家名叫「科通工業」的公司75％，去年10月，科通工業獲基金入股，科通的持股量攤薄至65.65％。注資文件指科通工業專業估值24億元人幣，預測2020年盈利1.6億元人幣（2019年盈利0.858億元人幣），可以推算出基金以15倍PE入股科通工業。

基金通常無寶不落，在公司上市前先入股，待公司以較高估值上市，已先有便宜貨底。科通工業可能已準備上市。

2）科通業務是在國內銷售集成電路、人工智能、物聯網，統稱AloT，5G概念十足。2020年上半年，營收32.81億元人幣，按年上升23％；純利1億元，按年大增163％，直接受於5G基建建設、相關網絡建設，及人工智能的應用。預測全年賺2.5億元人幣，增127％，PE 10.9倍，較6年平均22倍折讓一半。盈喜，隨時發出。

3）科通2020年預測PB 0.52倍，較6年平均3.33倍折讓84％。

4）科通於2014年以4元招股，2015年歷史高價16.8元，現價潛水42％，較歷史高價低86％。

＊科通現價2.3元，新設目標價3元，潛在升幅30%。

同場加映：上周二於16.42元薦買嘉里物流（636），設目標價22元，昨單日飆升25％，收23.45元，超標，8個交易日內，較薦買前爆升43％。斬邊留邊。

嘉里物流飆升，母企嘉里建設（683）身家厚多了，望多兩眼有着數。嘉里物流賬面PB由薦買前的1.16倍，升至1.66倍，嘉里建設PB同期則由0.306倍跌至0.300倍（股價下跌），除母憑子貴外，更遠低於同業。5大華資地産股平均PB 0.50倍，嘉里建設折讓竟達四成。現價20.55元，目標PB 0.40倍，可見27.3元，潛在升幅33％。

薦買嘉里物流，原因是公司分拆嘉里快遞（泰：KEX）在泰國上市，大增值。本欄用同樣概念於本周二薦買天能動力（819），薦買前15.6元，昨收15.04元 ，跌4%。天能動力分拆天能電池（滬：688819）上市，賬面成本55億元的無上市股票變成價值逾500億元的上市股票，得益遠超嘉里物流分拆泰國公司上市。

天能已發盈喜，去年多赚40％以上，去年預測PE僅6倍，實際PB 0.3倍，是最便宜的電池股。涉及鋰電池，應享高估值。目標價重溫：26元，潛在升幅73％。

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