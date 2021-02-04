BNO移民正式接受申請，勢觸發新一輪移民潮。香港人離鄉別井除了帶來走資的疑慮之外，亦將嚴重影響本地人才供應，當中又以專業人士的影響最大，因為他們在財政上和技術上最容易移民，所以現在各個專業界別都應好好考慮一下未來行業人才供應的變化。

本人作為一名會計師，身邊就有同行朋友正考慮一兩年內離開香港，而我亦聽聞過公司有同事以移民為由辭職。由於香港會計師公會與多個海外組織專業組織簽定了專業資格互認協議，香港會計師在申請海外專業資格時其實可以豁免全部或部份專業考試，而且當中更包括了英國、加拿大、澳洲等熱門移民國家，所以香港會計師在專業技能上是較容易轉移到其他地方。另外，四大會計師事務所在全球主要城市都有分公司，萬一你人在外地真的找不到工作的話，投靠他們亦不失為一個選擇，如果你近年有Big4工作經驗的話，成事的機會就更大，而這就能容易解決初到貴境如何搵食的問題。

另一方面，會計界的生意模式，就是每年都依靠畢業生入行做廉價勞工去支持行業運作，而除了本地學生之外，來自澳洲、英國、加拿大的回流學生亦為數不少。在現時香港的形勢下，到底他們會選擇畢業後於當地工作直接移民，還是會回港冒險？我相信答案顯易而見，而這亦勢進一步影響會計業的人才供應。會計師以往被人笑「一個招牌壓死幾個」，但可能不久將來就會供應緊張。簡單的供求問題，解決問題不外乎提高薪金福利吸引人才，或是利用新移民填補空缺。至於哪個才是終極答案，大家很快就會知道。

神仙丁

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