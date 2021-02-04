3隻優質新股心通（2160）、快手（1024）、貝康（2170）輪流上市，每隻均有非常顯著升幅，截稿前貝康尚未有暗盤，但獨特的IVF（人工受孕）基因檢測業務，無限的想像空間，不難想像又是另一隻爆升的新股。

接下來，一隻癌症早期篩查產品公司諾輝健康（6606）將於明天（周五）招股，其概念同樣是非常獨特——癌症病發前率先預防，參考歐美發展，中國有非常龐大的發展空間，想像力足夠，可以預期市場釋放逾萬億資金，大部份會湧入這新股，但其分派手數之少，絕對承擔不起這個資金洪水，乙組（認購額500萬元以上）第一格或許破紀錄難中一手。

翻查銷售文件，其招股價介乎22.7元至26.66元，擬發行7659.8萬股新股，相當於擴大後股份18.3%，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資規模約17.4億至20.4億元，意味市值約111億元。另有15%超額配股權，令集資可增至20元至23.48億元，每手500股，入場費約13464.33元。

假設其因為超購至某個倍數而回撥，令公開發售比例增至50%，意味散戶可以從3829.9萬股（76598手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（38299手），「供應」可謂相當短缺。

參考快手有近6.4萬人參與乙組，心通則為1.2萬人，這些人都已經賺大錢，釋放的資金必然會尋找下一隻倍升新股。取平均數有3.8萬人參與諾輝乙組，兼且在照顧頂頭槌大戶的前提（16間星級基投已搶佔大部份國配份額，部份基金或要從公開發售市場爭），基本上乙組頭可以肯定並非穩中一手。

而主攻甲組尾的策略，假設有100萬人在甲組搵食搶3.8萬手股份，其爭崩頭情況難較乙組為好。所以諾輝要穩中一手，必然要高兩格，即約800萬元（600手，9成孖展須預80萬元）認購才穩陣。

至於預備招股的賽生及昭衍有沒有疏導資金作用？一來兩間都稍遲才招股，資金不會等待，二來賽生是銷售藥品及License-in藥物為主，縱有武肺藥但概念仍不及諾輝；昭衍是CXO範疇，但A股已上市並有相當升幅，市值破300億元，除非香港招股價有大折讓，否則難吸引大批散戶支持。

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