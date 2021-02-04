置富產業信託（778）公佈截至去年12月底的全年業績，期內可分派收入跌2.4%至9.7億元，分派比率由去年同期的100%降至95%，每基金單位末期分派降2.3%至24.56仙，全年分派則減少8%至47.16港仙。行政總裁趙宇表示，料今年續租租金調升率將錄負增長，期望待解除社交限制措施，商場生意額會回升。

由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供租金優惠，置富期內收入減少5.9%至18.4億元，物業組合出租率跌1.1個百分點至95.8%，租戶續租率為84%，16個零售物業總估值跌8.7%至390.75億元，造成投資物業估值錄得重估虧損38億元。

趙宇表示，今年有34%租約將到期，公司期望維持商戶出租率，預期租金調升率將繼續錄得負增長，部分受影響商戶如食肆及教育機構料錄租金跌幅，而超市及家居則有租金上調空間。她又指，旗下商場主要是民生商場，約六成租戶售賣民生必需品，隨著市民更注重健康，會考慮引入具本土文化、生活風格及健康品牌。

置富於中期曾改變悉數分派的政策，將有關比率降至90%，趙宇表示，公司須增加現金儲備以確保財政穩健，全年派息比率已調整至95%，未來將視乎財政狀況再作考慮。她又指，現時負債比率為20%，在低息環境下有空間進行收購，會物色回報率佳的本地零售項目。

另外，她提到，+WOO嘉湖二期商場正進行翻新工程，已預留3億元資本開支，料投資回報率可達10%。工程將2至3年內分階段完成。

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