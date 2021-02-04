路透社引述消息人士指，螞蟻集團計劃分拆其消費者信貸數據業務成控股公司，被視作對監管機構的重大讓步，有助螞蟻在2年內重啟IPO。

據路透社報道，擁有龐大的消費者信貸數據業務，為螞蟻在去年11月被煞停上市的主因。另外有2名知情人士表示，螞蟻分拆信貸數據業務和轉型至金融控股公司後，有望在2年內重啟IPO。

有知情人士透露，螞蟻集團的金融控股公司將獲得中央人民銀行的牌照，並在整改後可以重新上市。螞蟻不予置評。負責監管螞蟻重組的中央人民銀行沒有立即回應路透社。

中央人民銀行行長易綱在上周被問及有關螞蟻IPO的消息時表示：「遵循法律標準就會有結果。」

彭博：螞蟻和監管部門達成共識

據彭博日前報道，螞蟻和中國監管部門就整改達成共識，該整改計劃將螞蟻由科技企業轉型成金融控股公司，其監管要求將與銀行類似，並要求螞蟻將所有業務，包括區塊鍊和外賣業務，納入控股公司內。

彭博引述消息人士指，新整改計劃與螞蟻早期僅將借貸業務納入新控股公司的建議不同，而有關螞蟻整改的正式通告有機會在下周，即農曆新年假期前發佈。

整改計劃達成共識為螞蟻重組的重要一步，監管機構訂下詳細的資本要求，適用於有多項財務業務的企業。中央政府只提供整改的框架，許多細節仍在討論。

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