武漢肺炎顛覆打工仔工作模式，同時迫使國際大型銀行紛紛削減成本開支，有報道指渣打香港放棄其在港總部的多個樓層。

《彭博》引述文件報道，渣打香港正計劃棄租中環總行8個樓層，並打算出租旗下觀塘辦事處的3個樓層，將於下月至明年4月可用。渣打銀行發言人拒絕置評；恒隆（101）未有回應。

去年11月渣打公佈今年起實施在家工作（WFH）政策，首階段有逾半人數可選擇參與。當時本報亦有向該行查詢租賃安排，當時發言人僅回覆稱「目前未有進一步資料作評論」。

早前投行法巴退租香港國際金融中心（IFC）二期59樓的樓面，但會保留在IFC二期其餘樓層的辦公面積。法巴發言人表示，疫情下與金融業大部分機構一樣，趁此機會加強管理風險策略，轉向更靈活的工作安排。除法巴外，野村控股去年也退租IFC，麥格理亦退租IFC一期部分辦公室。

中銀網上理財交易大增約1倍

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌透露，手機銀行提供超過20種理財（投資及保險）產品功能，去年客戶網上理財交易量大增約1倍，美股交易量按年增9倍，iBond及銀債認購交易量按年增2倍，人壽保險新造保費按年增74％。

該行個人客戶平衡資產配置及分散風險有一定需求，其中債券投資總資產值增1.5倍，美股／A股投資總資產值增加4倍，當中美股客戶有超過20萬人，商品投資總資產值按年增1倍。

低息環境持續，料熱錢仍會逗留香港一段時間，周國昌預期投資機遇處處，跨境理財通、可持續發展是來年大方向，未來會繼續推出低門檻產品。即日起透過智選基金組合進行整額基金認購，入場門檻低至1,000元、基金認購費優惠為0％。

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