上星期寫完一篇《不計成本圍街坊》，本以為要講的已經講完了，誰知好戲陸續有來。過去一周政府連番突襲，令市民狼狽不堪，神奇的是其中幾次行動，竟然一個確診者也沒有。面對批評，特首「不認為是勞民傷財」，反指圍封「非常值得做」，堅稱這項政策是「基於科學」，亦強調不能以確診個案多少判斷成效。

圍封成本甚高，除了耗用公帑、為被封市民帶來不便，措施亦影響其他市民的日常生活，擔心在街上無端受困。

若果圍封非常值得做，其效益就必定比成本高得多，對香港整體有利了。那效益到底是什麼呢？

用常理推斷，圍封作用在於收集資訊，讓我們對香港各地區疫情增加了解。圍封驗出大量個案，有助阻止社區爆發，固然是效益。圍封驗出少量甚至零個案，這個發現其實亦有其作用。政府選擇突襲對象，相信並非隨機，而是取決於預期病毒傳播風險。若果連這些高風險地區的疫情也不算嚴重，那就顯示香港整體的疫情很可能已開始受控。既有此發現，政府應考慮放寬防疫措施。

結果，特首辯解過後，圍封還是會繼續下去，而限聚令等措施亦會延續多兩星期，一切也沒有改變。圍封好像為做而做，根本看不出有什麼效益。

也許，特首所謂「基於科學」的意思，是將香港當成實驗室，將香港人當做白老鼠，興致勃勃的做一場社會科學大實驗，什麼成本效益，根本不在考慮之列。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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