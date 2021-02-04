山頂文輝道9至11號地段將於明日截標，市場普遍基於上次鄰近的2至8號地開標結果理想，對9至11號地招標情況同樣樂觀。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓指，山頂文輝道9至11號地段比上次的規模小四成多，地盤面積約5.45萬方呎，可建樓面面積約14.5萬方呎，投資額較低。根據賣地章程，發展商可申請契約修訂，與將兩個地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。華坊估計文輝道第二幅住宅地皮可售63至65億，每呎樓面地價43,500至44,800元。

文輝道第一幅地皮於去年十二月，九倉以高於市場估值，擊敗其餘六間財團成功投得，每呎樓面約46,272元。兩週前政府公佈了其餘標價，九倉的出價比第二標高達 12.3%，第二、三及四標樓面呎價分別41,206、38,862 及 37,929 元。

九倉梁志堅早前已表明對今次地皮有興趣，其集團在山頂的土地儲備超過 50萬平方呎，是山頂區最大業主之一; 所以九倉今次出價相信仍然會比其他發展商進取，再次奪標的呼聲最高。但受惠於政府剛公佈其餘標價，九倉會調低入標價以爭取更高的回報。

綜合文輝道兩幅地皮最終賣地的結果及早前的流標，政府應檢討日後每幅推出地皮的規模，盡量維持發展商之間足夠的競爭性，保障庫房的收入。另外，公佈其餘入標價，雖然增加市場的透明度，但會影響之後同類地皮招標的結果。下次推出相連地皮的時候，政府可考慮將兩次的招標期縮短，或將公佈其餘標價的日期延後。

恆香老餅家元朗廠房申改建安老院 規劃署不反對

另外有近100年歷史的恆香老餅家，2019年年中就其位於元朗大棠的廠房，向城規會申請改建成安老院舍，涉及320至380張床位。據規劃署最新文件顯示，規劃署不反對相關申請，料將會於明日城規會會議通過。

據規劃署文件顯示，規劃署認為相關改劃，並不完全符合分區規劃的意向，但由於馬田村一帶土地已經足以應付房屋需求，加上區內資助安老院舍並不足夠，因此不反對相關申請。

恆香於2019年年中向城規會申請改劃，地段位置為元朗大旗嶺丈量約份第120約地段多個地段，地皮面積約3.64萬方呎，屬於「鄉村式發展」用途。申請人申請建成1幢6層高安老院舍，最高可建樓面近5.8萬方呎，提供320至380個床位。

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