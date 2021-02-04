港府將於2月24日公佈財政預算案，自由黨較早前建議上調股票印花稅，增加政府收入。金融服務界立法會議員張華峰，聯同一眾證券業界代表，會見財庫局長陳浩濂，並表達強烈反對意見。

國泰君安董事長兼總裁閻峰在會上表示，調高股票印花稅對港股市場有重大傷害，不但令交易成本增加，流失投資者；繼而影響市場成交，減低市場流動性。後果就是影響企業估值，令潛在上市公司卻步。他續引用中國為例子，自降低印花稅及轉成單邊徵稅後，成交量反而增加，建議港府仿效，料更有利政府稅收。

南方東英首席執行官丁晨指出，香港股票成交量仍低於其他金融中心，調高印花稅會打擊香港國際金融中心的地位。她表示，近年政府為吸引更多對沖基金、私募基金落戶香港而提供稅項豁免。然而相比稅項優惠，他們更重視地區證券成交量，故提高港股成交量更能有力吸引他們。

富途證券行政總裁鄔必偉表示，擔心增加印花稅會導致資金流至新加坡、美國等低印花稅的市場。他引用數據，在3月份，單是Tesla美股一日的成交量，已經超越透過富途買賣港股的總成交量；目前，透過富途買賣美股的資金是買賣港股的兩倍。

金利豐證券總裁朱李月華直斥，提出調高印花稅的人根本不懂金融，過往業界一直要求政府減印花稅，現今的建議是本末倒置。

實德金融行政總裁陳柏楠表示，在經濟疲弱下，調高印花稅是危險舉動，做法如同趕客，亦扼殺業界的生存空間。

財庫局副局長陳浩濂表示，歡迎業界表達想法及意見，並會向財政司司長陳茂波反映。他指出，港府會平衡市場發展、政府收入，及維持股市競爭力等三大方面而作出決定。

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