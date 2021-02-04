電影《雷霆救兵》後期高潮一幕，是受重傷倒地的男主角，面對步步進逼的德國坦克，在沉重的無力感及絕望下，男主角用手槍射了幾發子彈，結果坦克車爆炸摧毀，以小勝大。

美國Reddit論壇上的散戶買爆遊戲驛站（GameStop, GME），與沽空機構決一死戰，最終GME股價由20美元，一度升至483美元新高，升幅達23倍，有散戶賺數千萬美元，而沽空機構香櫞研究（Citron Research）及對冲基金梅爾文資本（Melvin Capital）最終平淡倉「投降」，前者金盤洗手不再發表沽空報告，後者倉位更錄得約50%的損失。

首勝一仗後，以WallStreetBets為首的Reddit散戶，先後針對多個被指有高沽空率的個股「挾淡倉」，包括黑莓（BlackBerry）、諾基亞（Nokia）、iRobot、FuboTV，甚至是美國航空（AAL）及銀ETF（SLV）等等，然而卻無一有效。大部份蜂湧入場的散戶，成為高追接貨的犧牲品。

當Reddit散戶吹噓自己的成功時，其實只是自我感覺良好地認為散戶資本能夠「積沙成塔」，最終大衛可以戰勝歌利亞，但沒有看到在未挾淡倉前，GameStop的市值僅得10億美元左右，而沽空率（Short interest）一度達到140%以上。市值小而沽空率高，加上散戶盲目接貨，自然會引來一些機會主義為上的機構資本進場參與，最終眾志成城，打贏「大鱷」。

不過散戶心贏了一場後，想頭越來越大，開始進攻市值更高，沽空率低的股票。然而，散戶可以盲目狂熱，但機構資本則實事求是，結果這些股票股價往往是放煙花，急升急回。WallStreetBets散戶集體行動的威力，實無須歌頌。

如果用手槍就能摧毀一輛坦克車，似乎是在拍Cult片。《雷霆救兵》在坦克車爆炸後，鏡頭立刻向上，出現了盟軍的轟炸機。股市雖有奇蹟和運氣，但從來沒有浪漫情懷，過度FF，只會傷害自己的荷包。

徐風

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