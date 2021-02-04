●百勝中國（9987）去年收入為82.6 億美元（下同），按年跌6%；淨利潤為7.84億美元，按年增 10%，主要得益於經營利潤的增加，每股盈利1.95美元，派息0.12美元。

全年共開設1,165間新店，門店總數達到10,506間，覆蓋中國超過1,500 個城鎮。

●亞盛醫藥（6855）以每股44.2元配售2,650萬股，較昨日收市價折讓約9.43%，佔經擴大已發行股本約10.49%，所得款項淨額為11.53億元，獲得資金約50%將用於關鍵候選產品APG-2575的臨床試驗、約20%將用於支持核心產品HQP1351全面批准的註冊性試驗及商業化。

●鐵貨（1029）發盈喜，料去年將錄得盈利介乎約2,000萬美元至2,600萬美元，2019年同期為虧損3,870萬美元，主要由於K&S礦場成功提升產能及營運、俄羅斯盧布貶值，對公司的盈利能力帶來正面影響等。

●四環醫藥（460）公佈，注射用泮托拉唑鈉（泮唑爾®40mg╱支）及布洛芬注射液（法蘭芬®4ml:0.4g，特納安®8ml:0.8g）於第四批國家組織藥品集中採購中成功中選。

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