致同（香港）會計師事務所最新發表的《亞洲私募股權投資觀點2021》指出，亞太地區將引領全球經濟復蘇，2021年亞洲私募股權行業普遍持審慎樂觀態度。

私募股權公司日益希望染指急速冒起的科技板塊，追逐與醫療保健、電子商務、網上學習和其他新經濟公司等相關的科技投資，因為新科技正改變商業模式，並促進後疫情時期的「新常態」時代迅速增長。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，私募股權行業從疫情中迅速復蘇，引發對未來持審慎樂觀的情緒，大量資金等待部署。在經濟不景氣的情況下，科技及醫療保健行業是少數保持增長的其中兩個行業。人工智能公司通過重新調整解決方案，以應對網上醫療服務需求急增。科技及醫療保健行業與全球社會秩序關係密切，為投資者提供了短期和長期的逆周期投資機會。

在2021年，極端的市場估值仍是投資者最關注的問題。過去幾年乾火藥 (dry powder，指的是已募得但尚未投資的資金) 比例不斷上升，將帶動併購價格倍數 (Price Multiples) 保持在較高水平。湯飈表示，私募股權投資者於2021年的主要挑戰，是如何在激烈的競爭中合理地配置股權投資，以及如何在波動及難以預測的市場中應付營運受壓的投資組合。

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