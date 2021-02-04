本地老牌百貨公司先施（244）去年5月獲中資公司偉祿集團（1196）以5億元洽購，但交易未成，董事會已內鬨。先施今日表示，先施控股股東Win Dynamic去年10月以先施為受益人無償訂立一份送贈契據，向先施不可撤回地承諾，向先施送贈其持有的6.62億股先施股份，但先施董事會昨日（3日）收到Win Dynamic的信函，聲稱該契據是「受到不當影響及威迫，無獲給予獨立法律代表或適當意見的情況下簽立」，因此宣佈該契據屬無效且即時取消，並指該契據屬於一項遜值交易（意即將資產以不合理價格甚至免費地轉移予第三者，法院有權將交易作廢。）

Win Dynamic由先施主席兼行政總裁馬景煊及非執董陳文衛分別擁有70%及30%權益。據該契據，在完成賣盤後，Win Dynamic有權向偉祿收取約2.6億元，並會無償轉贈予先施集團作營運資本。

先施指，馬景煊及陳文衛與董事會其他成員持不同意見，其他董事認為Win Dynamic尚未提供證據以支持該信函中的聲明，或其可終止該契據的權利。 董事會正在考慮該信函的含意，不承認該契據屬無效或已被取消，亦不承認該信函中所提述的任何其他事宜。目前先施董事會6名董事，除馬景煊及陳文衛，其他為獨立非執行董事。

先施指，該契據的存在與否並非賣盤的先決條件之一，而先施全體董事會此認為Win Dynamic取消該契據不會對交易造成影響。 先施明日（5日）復牌。

先施去年5月獲偉祿以每股0.3806元提出全購，涉約5億元，以自願現金要約方式進行。但至今已超過半年，雙方仍未達成交易的先決條件。

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