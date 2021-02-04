再有新盤參戰，近年主打大型豪宅屋苑的嘉里（683），最新推出何文田喇沙利道10號單幢盤瀚名，項目今日上樓書，共有73伙，標準戶一梯六伙，最細是面積298方呎的一房單位。

樓書顯示，瀚名樓高17層，提供73伙，2樓設連平台戶，實用面積298至387方呎，各連32至270方呎平台。3至12樓是標準戶樓層，採一梯六伙設計，全為一房間隔，實用面積319至409方呎；15至20樓是一梯兩伙，兩個單位均是三房套房間隔，實用面積各1,132方呎。最高的21樓設一伙四套房大宅，實用面積1,990方呎，連253方呎平台及1,320方呎天台。

另外，項目提供19個住客車位，以73戶計，每4戶分一個車位。另外，發展商指，項目已獲批入伙紙和滿意紙，即將以現樓形式推售。

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