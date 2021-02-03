周二特首網上說，特區即時配合國家反制BNO，「並在新聞公告中暗指英方今次冒背信棄義之名，實有其經濟利益的考慮。」「暗指」二字用得古古怪怪。1月29日政府聲明原文是：「除了政治目的，英方的舉措亦會賺取很多自身經濟利益。英國渴求人才和資金，不應藉英國國民（海外）護照舉措作『政治遮醜布』護航。」

林鄭舉例說：「英國的地產發展商也明顯視港人為主要銷售對象，翻開過去兩星期的主要報章，竟然有多達20個關於英國樓盤的廣告。我認識的本港企業家，就有幾位在倫敦擁有整幢商業大厦，這些都是實實在在的經濟利益。」

難道她認識的本港企業家在英國置業，最終不是要賺英鎊嗎？假如不是利多於弊，企業家會單方面奉獻給英國嗎？

在英國人眼中，華人搶貴當地樓價，何嘗不是經濟侵略。據報，陳肇始、聶德權和邱騰華三位局長都有英國物業。地產商在英國賺香港錢，港人也何嘗不是在英買樓牟利。港府無意撤回樓市辣招，對於投資磚頭一族而言，英國樓市現時變得更具吸引力。

BNO計劃下，香港人自有盤算。例如打算移英的港爸港媽，亦看準了子女作為本地生接受英式教育的福利，長遠除笨有精。

官員只懂詛咒來自英國的拉力，卻不反省自己一手造成的推力。越多港人甘願走在英國「遮醜布」後，越反映出治港政策徹底失敗。

何安達

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