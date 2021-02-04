港股周四收市跌193點，報29,113點，主板成交2,397億元；港股通南向資金買賣成交639.14億元，北水淨流入38.72億元。值得一提，滬港通錄得今年首次淨沽出，減倉5,646萬元，深港通則淨買入39.28億元，反映揼水力度大減。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股是小米（1810），達到60億元；騰訊（700）及美團（3690）以54億元、42億元緊隨其後。不過，小米已連續兩日錄得淨沽出，今日淨沽17億元，拖累股價跌4.8%，收報27.55元，為全日表現最差藍籌。另外，中芯國際（981）、比亞迪（1211）、思摩爾（6969）、舜宇光學（2382）等北水交投雖然活躍，卻同樣遭淨沽。

淨流入最多股份，騰訊在大媽減倉下力保不失，淨流入22.6億元，與昨日相若；中海油（883）淨流入逾8億元，美團則為7億元。保利協鑫（3800）昨遭淨沽約5,000萬元後，今日淨流入3,500萬元，股價飆升超過一成，報3.26元。

港股通將於下星期一（8日）收爐，換言之只剩兩個交易日。今日北水流入減速，半日滬港通更錄3.05億元淨流出，全日淨沽幅度收窄。回顧過去兩年，臨近農曆新年前夕，港股通流入情況普遍放緩。

2020年內地新年假期前五個交易日，由1月15至21日，總淨流入僅56.7億元，最後一日更錄淨沽7,585萬元。惟開市首星期，港股通總淨流入已回升至151億元。

至於2019年，長假期前五個交易日，由1月24至30日，其中有四日錄淨流出，合共流出5.6億元；假後首星期出現反彈，合共淨流入13.7億元。

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