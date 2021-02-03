手遊股暴炒。年初至今，百奧互動（2100，本欄去年12月18日於1.03元薦買，現價2.16元）飆132%，心動公司（2400）飆80%，IGG（799）飆58%。

創夢天地（1119）只爬高6%，大落後，吼之哉。

1) 創夢2014年在納斯達克市場上市，2016年私有化，2018年12月在港上市，招股價6.6元，歷史高價9.7元。

現價4.36元，仍然潛水34%，較歷史高價低55%。招股章程指，創夢在中國所有手遊發行商中，活躍用戶數目排名第一。

2) 公司特色之一是，騰訊（700）是第二大股東，佔18.9%。雙方亦有業務合作，最近宣佈重續合作框架協議，騰訊向創夢天地提供綜合服務及產品，雙方就漫畫及遊戲進行合作。

3) 創夢2019年往績PE 12.6倍，彭博綜合預測，2020年PE9倍，遠低於掛牌以來的14.4倍。同類股第七大道（797）同期預測PE76倍，心動公司73倍，祖龍（9990，騰訊亦是大股東之一）29倍，創夢大折讓。

4) 創夢2020年預測PB 1.1倍，較掛牌以來平均1.54倍折讓三成。心動公司PB高達12倍，第七大道4.9倍，祖龍4.9倍，創夢大折讓。

5) 何鴻燊與梁安琪四子何猷君，是創夢的首席營銷官，留意將來會否成為創夢的須披露權益的股東。

6) 創夢最近發行7.75億港元、周息3.125釐可換股債券，換股價4.99元，2025年10月到期。債券若悉數行使，所發行的新股將佔擴大股本的10.9%。

★創夢有騰訊幫手湊大，潛力將可大露，大茶飯之選。上月18日於4.05元薦買，現價4.36元，目標價重溫：短線6.6元，中線10元，潛在升幅129%。創夢以外，留意禪遊科技（2660）。

同場加映：1月6日於1.5元薦買美圖（1357），昨單日飆升21%，收1.99元，較薦買前升33%。美圖4年前以8.5元招股，潛水太深惹炒作。目標價重溫：2.28元，以PB 2.2倍為據。見2.28元斬邊留邊。

去年12月21日於2.5元薦買中糧家佳康（1610）設目標價3.7元，昨單日飆高28%，收4.08元，較薦買前升63%。沽8成留2成。

何車