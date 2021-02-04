上一期先話且戰且走，同時留意出貨訊號，殊不知北水淨買入大減，就成為大市嘅警號。港股今年因為北水而大升，少咗北水嘅動力，股價又累積大量升幅，自然高處不勝寒。

上海港股通全日出現輕微淨沽出5,600萬元、深圳北水淨買入大減至39億，好就好在，下晝兩點後，北水逐漸又買返啲股，反映內地冇出現流動性問題，只係比較唔願買。每逢新年前，人行都會確保流動性充足，於是流動性緊張嘅情況，要出現都只會喺新年後先出現。暫時冇流動性危機下，估計仍有零星個股喪炒，形成兩極化，但係主流當炒股份預咗相對弱勢。

大家可能歸咎於下周二起北水閂閘嘅因素，至起碼農曆新年前突然減少掃貨，大媽僅餘呢兩日照計唔會突然興之所至又再大手掃過。

睇返恒指，上月尾大調整後，首先一口氣反彈到略高過調整浪嘅0.618倍，餘勢帶動落後股喪炒，連美圖（1357）、酷派（2369）等等龍尾股都爆上。技術上，恒指小時圖自從1月下旬開始形成擴散三角形，跌破支持線大跌兩日之後，指數又火速反彈，去到保歷加上軸遇阻，今日下晝下試下軸，然後反彈返去中軸，尾市再遇阻，關鍵係周五會唔會低開、確認一浪低過一浪，係嘅話，後市要小心可能跌破保歷加下軸而擴大跌勢，跌速或者同上月尾嗰兩棍一樣急。

上個月恒指9日RSI曾見90樓上，已見牛市見頂嘅超買迹象，大家㷫烚烚照炒個股，但爭在幾時撳緊急掣，要有心理準備新年後流動性可能轉差。至於資金要幾時先返去低質舊經濟股走一轉，如內險、內銀股，就繼續mon實了。

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