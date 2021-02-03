【本報訊】外媒報道，螞蟻集團已和監管機構達成重組方案；彭博指出，最終整改內容包含了螞蟻的所有業務，包括區塊鏈和外賣業務等，都要由科技公司納入金融控股公司內被監管，意味集團所有業務的槓桿比率、融資要求更嚴格。知情人士表示，螞蟻整改的正式通告有機會在下周，即農曆新年假期前發佈。

彭博認為整改計劃推出，僅為螞蟻漫長重組的第一步，監管機構預計將針對金融控股公司，推出一系列詳細的監管準則及相應的資本要求。而儘管螞蟻避免了「拆骨」的命運，但新的監管必然拖慢螞蟻的擴張步伐，令螞蟻過往憑高速擴張成為中國市場龍頭的優勢消失。鑒於監管框架太新，螞蟻重新上市的可能性、需時仍然未明，但消息人士指螞蟻仍未放棄上市。

消息傳出後阿里急彈

阿里巴巴股價昨日收市跌逾3%，消息一出，於收市競價時段收復失地，一下子倒升1.6%，相差近5個百分點，最終全日升0.39%，收報261元。螞蟻對消息不予置評，中央人民銀行亦沒有即時回應。

易方資本投資總監王華認為，全面整改肯定嚴重打擊螞蟻的業務，但不明朗因素除去，內地投資者找到理由炒作，不理實質影響，「未有確實規例，好難估影響幾大，不過科技股唔睇基本面，市場收水、放水對阿里股價的影響更大。」

雖然阿里股價跟隨消息急彈，但富昌證券聯席董事譚朗蔚對螞蟻，以至阿里系繼續維持審慎態度，「達成共識，即係同阿爺跪低喇」，認為由金融科技企業轉型至金融控股公司，屆時估值會「連內銀都不如」。他續指，早前螞蟻將互聯網存款產品下架，資金重新流入內銀，已嚴重影響估值，即使近日好消息盡出，對股價亦沒有提振作用，顯然受政治陰霾所拖累。

阿里發債集資390億

另外，阿里公佈發債消息，未知是否與整改有關。阿里公佈擬發行以美元計價包括可持續債券在內的優先無抵押債券。債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定，債券（可持續債券除外）出售所得募集資金淨額用於一般公司用途，包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資。消息人士指，這次債券總金額為50億美元（約390億港元），分多個年期，最長為40年，除了用於一般用途，亦會用於雲業務、菜鳥及疫情等可持續發展。