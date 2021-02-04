虛擬銀行推出將近一年，金管局副總裁阮國恒首披露，截至去年底，有42萬人開戶，存款及貸款規模分別為150億元及10億元，認為平穩發展比「井噴式增長」理想。11月初財政司司長陳茂波曾表示，虛擬銀行自開業以來共吸納約30萬名客戶，存款金額約78億元。今次金管局數據反映在去年底開戶數目明顯上升。

阮國恒提到，一直有機構有意開展虛銀業務，惟目前仍要觀察8間虛銀的經營情況，未有計劃批出第二輪牌照。他又回應指，稱虛銀達當初政策目的仍然是言之尚早，但總體市場評價尚算正面，認為虛銀有助推動普惠金融及提升用戶體驗。

疫情下數碼化進一步普及，金管局數據顯示，現有九成銀行提供遙距開戶服務，去年涉及54萬次，而2019年僅得1.8萬次；非面對面方式銷售亦增加，與2019年下半年相比，2020年上半年透過網上銷售總量增加66％，保險產品銷售額增140%，阮國恒遂指，今年工作重點之一乃檢視銀行營運守則，按國際慣例加以修訂，就開戶方面放寬部份要求予以更多彈性，同時在理順風險錯配情況上，提供更多指引。

提到銀行整體盈利情況，去年稅前盈利跌29.4%，淨息差為1.18厘，截至9月底，特定分類貸款比率為0.84%，阮國恒指出，去年第四季信貸質素惡化，但屬於可控水平，不認為上升速度令人擔憂，又指現時特定分類貸款比率較長期平均數1.9%為低，亦較其他地方介乎1%至2%的不良率為低，他指當局會密切留意信貸質素情況，亦會繼續支持實體經濟。

該局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，低息環境下，銀行業淨息差持續受壓，主要是資產利率明顯下跌，但存款等負債利率下跌速度較慢，料銀行重新定價後，淨息差跌速會變得平穩。

銀行去年推出「還息不還本」安排將於4月到期，阮國恒稱，目前與業界商議安排是否有需要延長，同時指出不能視之為恆常化措施，有必要制定退場機制，目前仍約有4600名銀行客戶使用安排，相當於合資格申請者的4%，並較去年5月的16%大幅減少。

阮國恒續解釋，可能是好現象，反映客戶已渡過難關，亦可能是客戶考慮利息成本而不再使用此安排，同時不排除有個別企業已經執笠不能再使用此安排，他強調，4600個客戶不是小數目，會慎重考慮銀行、商界的建議。

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