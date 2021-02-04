新世界（017）荃灣柏傲灣再有兩名買家撻定離場，發展商隨即大幅加價最多26%重推。

據一手成交紀錄冊，柏傲灣今天新增兩宗撻大定個案，包括1B座38樓F室，實用面積306方呎，屬開放式單位，2017年2月原本以529.9萬元售出，買家當時採用建築期付款方法，最終撻定離場，料被沒收樓價15%定金，損失約79萬元。單位剛加價重推，定價738.5萬元，扣除最高13.5%折扣後，折實價638.8萬元，與3年前折實價506.2萬元比較，是次加幅26%。

另1A座19樓D室，實用面積1,039方呎，屬4房單位，2017年5月以1,889.1萬元售出，買家同樣撻大定離場。據價單顯示，單位最新定價2,770.7萬元，折實價約2,188.8萬元，加幅約16%。

據銷售安排，項目將於本周日以抽籤形式發售3伙，包括上述兩伙撻定貨。另外一伙為2A座53樓C室，屬實用面積421方呎的1房戶，折實價1,201.3萬元，呎價28,534元。

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