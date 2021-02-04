維景灣畔落成十數年，商場內的交通總匯亦丟空十數年，運輸署更指從未接收該交通總匯，變相否認維景灣畔已經完成批地條款，然而相關項目早於2007年就取得滿意紙。最新地政總署亦回覆指，項目批出滿意紙時曾經徵詢相關部門意見，該部門不反對後才批出滿意紙。

地政總署回覆指，根據將軍澳市地段第55號的地契條款，承批人須於有關私人地段內設計及興建交通交匯處，負責其維修保養以供開放予公眾24小時作交通交匯處，並達至運輸署滿意的程度。當相關部門提出要求，承批人須交還有關交匯處給政府。西貢地政處早年在處理該地段承批人的合約完成證明書申請時，曾徵詢相關部門意見，包括是否接納，並須交還按地契條款已興建的交通運輸交匯處。相關部門當時表示暫時無意收回該交通交匯處，並且不反對地政處發出合約完成證明書，地政處於2007年10月就該地段的發展項目發出合約完成證明書。

即是說，維景灣畔已經履行地契條款要求，而相關交通總匯丟空十多年，主要由於當時應該接收的相關部門，並未收回該交匯處。

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