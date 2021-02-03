英國政府上周日啟動BNO「5+1」簽證政策，讓合資格港人可申請到英國居留作為逃生門，中方及特區政府隨即拒絕承認BNO作為旅遊證件及身份證明。銀行公會亦緊隨大局，就客戶開戶時是否可用BNO為「身份驗證」（Identity Verification）文件，作出釐清及指示。

由於個人客戶開立賬戶，銀行通常會索取對方身份證明文件（包括身份證或旅遊證件），銀公前日在金管局網站有關打擊清洗黑錢及恐怖份子資金籌集的相關範疇，《業界指引及常見問題》內，就業界可否接納BNO為「身份驗證」，以問答形式作指示，公會表明以政府上月底公佈為依歸，即BNO不再成為認可旅遊證件及身份證明，換言之BNO不適用於作為銀行客戶開戶身份證明。

銀公發言人回覆本報表示，特區政府於今年1月29日宣佈，由2021年1月31日起，不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明。經諮詢金管局後，銀公已相應地更新會員銀行指引。

金管局副總裁阮國恆今日在記者會上回應，銀公新修訂主要是配合港府不接受BNO作為有效身份證明文件，早前獲銀公諮詢，金管局認為做法合適。據他理解，香港居民絕大多數以香港身份證開立銀行賬戶，手上未有以BNO開戶的數據。

多位不願具名的銀行界人仕認為，有關釐清對現時開戶操作其實「沒有影響」，因為向來絕少會有港人用BNO作開戶身份驗證。

業界指，若屬香港居民申請開戶，無論屬傳統銀行抑或虛擬銀行戶口，港人一貫都以身份證作開戶證明，若客戶為非本港居民，則用當事人本國護照，而BNO只是港人才合資格持有，故銀公的答問指引，只是跟隨當局最新政策釐清規定，免除外界誤會而已。

有銀行主管解釋，假設有港人移民海外，日後回流本港想再開銀行戶口，原則上當事人可繼續用香港身份證作驗證，或使用其他有效護照，如特區護照或其居留地所發護照，「屆時BNO連入境香港都唔得，又點可以用嚟做開戶證明。」

去年7月港版國安法生效，賦予警務處可在特殊情況下要求銀行凍結涉嫌犯例人仕戶口資產，銀公亦於9月底在金管局網站轉發更新文件，將打擊洗黑及反恐資金籌集基礎，延伸至國安法指引。

政治影響銀行營運？阮國恒：銀行業應遠離政治

被問及「政治因素」會否影響銀行營運時，阮國恒強調，銀行業盡量遠離政治、公平待客，但同時要考慮風險，強調要符合各地法律要求，認為銀行業營運目前大致如常。他又否認銀行凍結賬戶涉及政治因素，指凍結賬戶乃基於「執法因素」，籲切勿對號入座。

對於有議員建議金管局介入助受制裁官員獲得銀行服務，阮國恆重申，美國單邊制裁在香港不會產生法律效力，理解銀行考慮其他風險因素，惟必須考慮公平待客，至於銀行如何處置相關客戶，金管局不便評論。

近年警方針對不少反洗錢案件，不少更涉銀行業。阮國恆指出，當局極為重視反洗錢，但不評論個別事件，又指電話卡實名制有助銀行監管，在這基礎上他支持實名制。

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