市場看好中國的消費市道，早前多隻內需股均備受追捧，不論是餐飲、汽車及體育用品板塊，股價齊齊造好。整體而言，中國的消費市道確實交出了不錯的成績。中國商務部早前公佈，2020年全國的社會消費品零售總額達39.2萬億元人民幣，佔GDP比重54.3%，如今中國已是全球第二大的消費市場，並有望於數年內趕過美國，成為全球第一。

雖然在去年期間，有些產品的銷情受到了新冠病毒的影響，但到了下半年當疫情好轉時，消費市場的反彈也相當快速。隨着中國整體的經濟不再像以往般高速增長，各大消費行業的滲透率也已攀過了高峯，投資者要認清現實，不要期待各行業的產品銷量會有大幅增加，不過，這並不代表消費股沒有增長亮點。

在內循環的國策方針下，內需將會是未來的增長引擎。很多龍頭企業也已經意識是時候不再聚焦於擴大整體產量，而是有必要為產品增值；另一方面，隨着內地的人均收入提升，消費者對於消費品的品質需求也日益提升，換言之，供應及需求兩方面也正好配合消費升級。

市場競爭更加理性

在疫情之下，某些商品出現去產能的情況，再加上環保監管越來越收緊，對製造業的供應鏈無疑有重大影響，並導致近月原材料價格普遍上升。市場本來也擔心企業在面對成本壓力時，能否透過加價將成本轉嫁予消費者，尤其是在一些競爭相當激烈的行業，要加價就更加難。

但近年中國很多行業都出現整固情況，一些規模較細、財力不足的競爭對手，逐漸被市場淘汰或遭到大型企業吞併，結果是行業更為集中，並由少數的龍頭企業所主導，議價能力得以提升，市場的競爭反而較以往更加理性，不會盲目地「鬥平鬥賤」，弄得兩敗俱傷。所以我們都見到奶類製品、即食麵及白酒等消費產品出現加價的情況，反映了真實的需求並不差。而在疫情告一段落後，龍頭企業更有望進一步坐大，瓜分更多市場佔有率。

內需不俗，出口方面又如何？由於很多國家的疫情仍然嚴峻，封城及隔離措施持續實行，相較之下，疫情較為輕微的中國，在過去數月接獲更多外國定單，令整體出口的勢頭不俗。數據顯示，2020年12月以美元計價的中國出口，同比增長18.1%，超出市場預期。很多中國出口企業為了應付需求，都要重新增加庫存，在短期而言行業出現良好反彈，但這種情況會否持續？筆者就不敢肯定。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理