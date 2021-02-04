【截至晚上10:58】美國上周首次申領失業救濟人數77.9萬人，預估為83萬人，前值為84.7萬人。美股三大指數向好，道指升180點，至30904點；標普升16點，至3846點；納指升47點，至13651點。

中概股中，B站（BILI）受惠本港新股快手（1024）暗盤估值躍升，股價升近7%；荔枝（LIZI）升逾50%，趣頭條（QTT）升逾4%，歡聚（YY）升逾4%，百度（BIDU）升逾2%，鬥魚（DOYU）升超6%。螞蟻集團重新上市有時間表，阿里ADR（BABA）升逾1%。

WSB概念股續下跌，GameStop（GME）最新跌逾11%；AMC院線（AMC）跌8%。

蘋果（AAPL）升近1%，有指蘋果接近與現代起亞（KIA）達成協議，將在美國佐治亞州的組裝廠生產一款蘋果品牌的自動駕駛電動汽車。「Apple Car」正由蘋果團隊研發，暫定於2024年投產。

貴金屬受到沽壓，現貨黃金跌破每盎司1790美元，續創去年12月1日以來新低，跌2.37%。現貨銀跌破每盎司26美元。

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