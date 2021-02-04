新股熱潮尚未完結，市場引頸以待的內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（6606）明日起招股，招股價每股22.7元至26.66元，一手500股，入場費13464.33元，集資最多20.4億元；預計本月18日掛牌，保薦人為高盛及瑞銀。

諾輝引入16名基石投資者，陣容強勁，包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡主權基金GIC及OrbiMed等生物科技IPO常客，合共認購1.24億美元（約9.7億港元），相當於集資額約55.29%。

此外，市場消息指，生產醫治武漢肺炎藥的賽生藥業，以及為藥物安全性評價的昭衍新藥將於農曆新年後招股，其中昭衍將最快於2月16日（初五）公開招股。

事實上，今輪3隻優質新股，由今日掛牌的心通（2160）揭幕，承接昨日暗盤升勢，首掛開報21.5元，較上市價12.2元升76%，高見22.2元，升82%，收市報18.82元，升54.3%，一手賬面賺6,620元。

快手今日暗盤後，周五又迎來另一隻重磅新股貝康（2170）暗盤，該股計劃以招股上限27.36元定價，集資約18.24億元。其市值偏細（僅73億元），市場孖展反應熱烈，而且從事開發中國輔助生殖基因檢測解決方案，概念獨特，市場對於其升幅有相當大憧憬。

內地券商網站《東方財富網》稱引述「市場消息」，指貝康機構投資者之間OTC（場外）暗盤已錄得70元成交，較招股價27.36元高155%。不過該報道未有描述市場消息來源、屬哪間機構投資者、相關成交亦沒有紀錄作實。

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