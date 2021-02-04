平保 （2318）雖然整體業績符市場預期，但全年新業務價值大跌35%，反映壽險業務大受疫情打擊。聯席首席執行官陳心穎解釋 ，代理在疫情期間難以與客戶接觸，加上客戶從長期保障型產品轉去消費型健康保險產品，相信上述因素今年仍會持續，但影響會逐步緩和。此外，集團正進行壽險業務改革，相信隨著疫情消退及改革完全落實，成果會在明年顯現，又預期新業務價值今年會錄正增長。

平保連續第九年加派息，被問及未來會否繼續加派息或回購股份，聯席首席執行官、首席財務官及總精算師姚波指，管理層會專注做好公司業績、基本面和營運，在防範風險前提下，令利潤有穩定增長，而目前亦未有股份回購的計劃。

投資方面，首席投資官陳德賢認為今年股市仍有投資機會，相信低估值、高派息的股票今年有機會估值修復。平保為滙控（005）大股東，他指出，過往平保每年獲滙控派息約60億元，過去數年累收股息達133億元，雖然滙控管理層預期會逐步恢復派息，但實際情況仍要視乎有關進度。

平保旗下網上汽車銷售網站汽車之家（ATHM）早前有傳本月申請在香港進行第二上市，陳心穎指，去年集團旗下多間科技子公司估值有所提升，如果有回港第二上市的計畫，會適時公布。

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