【本報訊】疫情持續超過一年，限聚政策持續，發展商雖然如常推盤，但上月預售樓花新增「零」申請，為2020年8月以來再現，堪比去年疫情高峯期。不過，有市場人士認為，預售樓花零申請主要是由於大量公務員在家工作（WFH），影響批核進度，發展商應該對後市走勢仍然樂觀。

地政總署公佈，2021年首月並未錄得任何新增預售樓花申請，待批涉及伙數為11,199伙，涉及21個項目。首月批出1個樓花項目，即會德豐旗下啟德新盤Monaco項目2期，涉及247伙，由1座高座和4座低座住宅組合而成，分別為項目第1A及1B座、低座A座至D座。Monaco 2期同樣為會德豐當初向海航買入的地段，涉及資金近69億元，每呎樓面地價約為12,500元，屬海航蝕逾5.5億元轉售會德豐。

近兩年第四次零申請

會德豐指Monaco 2期樓書及示範單位等正在準備當中，有機會於農曆年後推出市場。至於上月開售的啟德新盤Monaco 1期，首三輪累售324伙，佔可售單位約88%，套現逾38億元。

預售樓花兩年來錄得4次零申請，分別為2019年8月、2019年12月、2020年8月及上月。2019年8月時值反修例運動高峯期，加上中美貿易關係緊張，當時發展商確實擔心樓市走勢。2019年12月，為反修例運動後期，但當時開始流傳出肺炎疫情的消息。而2020年8月則為本港第三波肺炎疫情高峯期。至於上月新盤銷情暢旺，限聚令都未有影響銷售，有市場人士認為問題並非出在發展商身上。

分析料有利樓市走勢

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超過認為，預售樓花零申請，問題未必出在發展商身上。陳超國解釋，按照上月新盤推售情況，發展商並不看淡後市走勢。加上按常理而言，發展商一定會優先申請預售樓花，因為發展商取得預售樓花後，可以視乎市況選擇按兵不動，主動權掌握在自己手。因此相信上月預售樓花零申請，主要由於疫情嚴峻，大量公務員長期在家工作，工作進度變相減慢影響預售樓花批核進度。

雖然疫情仍然持續，公務員可能會繼續在家工作，但就算預售樓花持續零申請，陳超國認為反而有利樓市走勢。因為目前市場需求龐大，連續多個星期推盤，若然市場上新盤驟然減少，樓市亦能回一回氣。陳超國又補充，樓市走勢如何，還可以參考本周五截標的山頂文輝道9至11號豪宅地開標結果。