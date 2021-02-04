政府委任稅務專家、中大前校長劉遵義之妻劉麥嘉軒為積金局主席，任期由2021年3月17日起生效，為期兩年。劉麥嘉軒本身為畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人，將於今年9月退休以專注履行積金局主席一職。

劉麥嘉軒過去參與多項公職，任多個政府諮詢委員會成員，包括自2017年起開始擔任積金局非執行董事。此外，她亦是現任國際財稅協會香港分會主席和稅務聯合聯絡小組成員，曾擔任香港會計師公會稅務專項學會執行委員會和其前身稅務委員會主席。

積金局表示，深信在劉麥嘉軒的帶領下，局方能繼續堅守崗位，面對未來各項挑戰，並積極推動革新，完善強積金制度，包括推動建設積金易平台等重要改革措施，進一步提升制度的效率及成本效益。

劉麥嘉軒指，積金局主席一職任重道遠，十分期待與政府、積金局及各持份者通力合作，持續改善強積金制度，包括全力推動正在構建中的積金易平台項目，讓計劃成員能透過此平台更積極管理強積金，為退休生活作更好準備；又感謝卸任主席黃友嘉於過去六年對強積金制度作出的貢獻，並在任內推動多項重要措施，優化制度。

另外，政府委任吳永嘉及鄧家彪，以及再度委任陳鑑林、關百豪、林振昇及黃傑龍為積金局非執行董事，石禮謙及黃國就將會缷任。

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