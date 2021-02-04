恒指連升三日，終於企穩10天線，更重要是，昨日以長腳回補星期二的上升裂口，技術形態靚絕。事實上，從龍頭股走勢看，亦會見到市況由弱轉強的迹象。騰訊（700）、美團（3690）、比亞迪（1211）已逼近甚至創出新高，在在反映早輪的跌市，高追或信心不足的資金已被趕離場，貨源進一步落在強者手中，短線見底之說不言而喻。

農曆年長假在即，北水下周二起暫停，相信指數上升動力會減慢，要重越30,000大關或有難度，但上述強勢股再衝關應易如反掌，至於今浪未能強勢回歸的散戶愛股如吉利（175）、小米（1810）等，只能在上落區間繼續遊走。

螞蟻集團傳與監管機構傾掂數，重組計劃有望達成，並由金融科技公司變成金融控股公司。大家焦點可能落在螞蟻有望再上市，為阿里巴巴（9988）增添動力，我則着眼在後者終於被放生，在意識形態上實為重大利好消息。事實上，在不同節目都講過，從官方的口脗解讀，阿里巴巴最壞情況已經過去，加上最新業績亦非常靚仔，每逢下跌都是吸納良機，不要忘記，開放港股通這件秘密武器還未用呢。

唐牛

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