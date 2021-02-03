【本報訊】新股心通醫療（2160）搶先快手（1024）於今日掛牌，昨率先在暗盤報捷，升65.6%至20.2元，每手賬面賺8,000元，按頂頭槌飛獲派30手計，賬面利潤24萬元。不過，今次真正贏家是經藍表入飛的投資者，其中一份申請獲分274.2萬股，賬面盈利達320萬元。

心通是從北水愛股微創醫療（853）分拆上市的新股，主業是研發心臟瓣膜醫療器材，目前主打銷售醫治主動脈瓣狹窄（TAVR）產品，並正研發經導管二尖瓣置換術及經導管三尖瓣置換術產品，與啟明醫療（2500）分庭抗禮，各佔內地市場逾四成市佔率，且以心通略高。心通是次招股，獲57萬人熱捧，超額認購768倍，一手中籤率僅7.5%，須斥資約493萬元認購才能穩中一手。

暗盤價升66% 專家籲食糊

參考輝立暗盤平台，心通最多升73.4%，收市時仍升65.6%。若選用九成孖展以頂頭槌飛申請，共涉資近1.27億元，按孖展利息2.88厘及連同認購費計算，會產生認購成本約53,708元，會拖累賬面盈利下降至18.6萬元。

相比之下，採用藍表認購的投資者則有效率得多。藍表即持有心通母公司微創醫療的股東，可在分拆時獲心通的優先認購權利。從心通的配發結果公告可見，申請700萬至900萬股的一組，共涉3份申請，認購金額介乎8,626.1萬至1.11億元，平均料每人獲派40萬股，已遠遠超過頭槌飛所分派，估計各賺320萬元。事實上，如投資者斥資55.5萬元經藍表認購4.5萬股，中籤率達100%，扣除認購成本後，仍有35.4萬元賬面利潤，勝算遠勝將相同金額經黃表申請甲組。

宏高證券投資經理梁杰文表示，從上市公司分拆上市的新股，較少在暗盤錄逾五成升幅。梁指，心通有母公司的品牌效應襯托，吸引投資者在暗盤高追吸貨，但若按暗盤收市價近20元計，市值達477億元，比規模相若的啟明醫療多出逾90億元，坊間比較起來，或會嫌心通估值過高，因此不建議追貨，認為投資者在這水平食糊較佳。

近期藍表新股表現多失色

心通的藍表認購人成大贏家，惟這屬罕見案例，例如近期提供藍表的新股便多數遜色，包括在去年11月、12月上市的世茂服務（873）、合景悠活（3913）和恒大物業（6666）等，其中合景悠活一度累跌近35%，世茂更至今未重返上市價。有分析指，部份機構投資者若獲分派不屬選股範圍的股份，傾向在暗盤或首掛時沽出，以至相關新股可能受壓。

梁補充，藍表認購還存在交易風險和分派政策風險，前者因藍表是以股票實物分派，郵寄股票需時，投資者或錯過最佳沽貨時機；後者則是難以預期新股藍表會採用甚麼機制來分派股票，可能最終分派不多，且產生碎股。