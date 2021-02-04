年近歲晚，北水下周二（9日）起至17日暫停供港，加上快手（1024）掛牌勢成市場焦點，大戶沽定科技股鎖定利潤，恒指周四（4日）一度急插逾500點，低見28,775點，以黃金比率計，非常接近回吐近日反彈浪的0.618，也顯示20天線見支持，以形態分析，春節前似以「收窄三角形」整固待變為主。市場資金充裕之下，個股板塊仍然輪流炒，但做指數就可免則免。

執筆時快手暗盤升幅接近200%，市值衝到1.3萬億銀，有戰友笑言新股市值已開始「冥通化」，同樣做直播視頻的B站（BILI）市值僅3,600億元，加上今年赴港上市的憧憬，仍有不錯的炒上空間。至於活躍用戶比快手多1倍的抖音，估值亦將會火箭式上升，TikTok為最大客戶的Fastly（FSLY），預料亦可曲線受惠，該股近日於105至110美元水平橫行整固，5天及10天線滙聚，處於突破的邊緣，後市上望挑戰上市高位136.5美元。

至於近日大熱的應用程式Clubhouse，其實時語音服務供應商聲網（API），過去三天股價累積爆升六成。去年疫情之下，線上課堂、直播、社交的需求大增，推動業績大幅增長，截至去年9月底止第三季，收入3,080萬美元，按年飆升80.8%，知名客戶包括新東方、好未來、陌陌、抖音等。股價雖已大升，但催化劑仍有不少，例如App開放予Android手機用戶使用，將有助拓寬客源，令數據用量及收入大增。如看好可候5天線吸納。

本人為證監會持牌人，持有FSLY、API財務權益。

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