中芯國際（981）遭美國制裁，去年第四季多項財務指標雖創歷史新高，但按季大幅下跌。按國際財務報告準則，截至去年12月底止，中芯全年收入39.07億美元，升25.4%，賺7.16億美元（約55.8億港元），升204.9%。

截至去年12月底止3個月，中芯第四季收入9.81億元，按年升16.9%，按季跌9.4%，主要由於晶圓付運量和其他收入減少所致；賺2.57億美元（約20億港元），按年升189.7%；毛利為1.77億美元，按年跌11.4%，按季跌32.5% ，主要由於晶圓付運量減少和產品組合變動所致；第四季毛利率為18%，按季跌6.2個百分點。

按中國企業會計準則，中芯第四季純利增長93.5%至12.52億元（人民幣，下同），惟由於季內存貨價格大幅下跌，扣除非經常性項目後純利僅得4047.2萬元，按年下跌82%。

中芯指，展望2021全年，因被美國政府列入實體清單，公司在採購美國相關産品或技術時受到限制，給公司全年業績預期帶來不確定風險，但仍預期全年收入目標爲中到高個位數成長，上半年收入目標約21億美元（約163.8億港元）；全年毛利率目標爲10%至20%的中部。今年首季收入按季增加7%至9%；毛利率介系17%至19%。

中芯聯合首席執行官趙海軍指，目前晶圓代工行業産能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計公司成熟産能將持續滿載。爲 滿足客戶需求，公司預計今年資本開支爲43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴産，小部分用於先進工藝，北京新合資項目土建及其它。産能建設方面，計劃今年成熟12寸產線擴產1萬片，成熟8寸產線擴產不少於4.5萬片。在實體清單影響下，公司會考慮加強第一代、第二代 FinFET 多元平台開發和佈建，及拓展平台可靠性及競爭力。

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