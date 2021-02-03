【本報訊】內險股由平保 （2318） 率先放榜，去年少賺4.2%至1,430.99億元（人民幣．下同）。受疫情拖累，保險業務明顯失色，新業務價值按年跌34.7%至495.75億元，差過市場預期。不過，平保加派股息，擬派發末期息每股1.4元 ，全年股息為每股2.2元，按年升7.3%。

新業務價值大跌35%

去年反映核心經營情況的營運利潤1,394.70億元，增4.9%；其中壽險及健康險業務營運利潤為926.72億元，增5.2%。截至去年底，平保個人客戶數超過2.18億，較年初增9%，全年新增客戶3,702萬戶，其中36%來自集團生態圈的互聯網用戶。

平保壽險業務持續疫情打擊，新業務價值由上半年跌24.4%，擴大跌幅至全年跌34.7%，反映未來壽險盈利能力下降。集團解釋，受疫情影響，傳統代理人線下面對面拜訪仍未恢復到疫情前水平；同時宏觀經濟及個人收入面臨的不確定性增加，導致客戶對長期保障產品的消費支出暫時放緩 ，令高價值的長期保障型業務受到一定衝擊。

保險總投資收益1825.3億元，升4.5%。不過，受股市波動、市場利率下行等因素影響，淨投資收益率5.1%，跌0.1個百分點；總投資收益率6.2%，跌0.8個百分點。保險資金投資組合規模達3.74萬億元，較年初增長16.6%。

科技業務方面，去年總收入903.75億元，增10.1%。截至去年底，四家上市科技公司，包括陸金所、金融壹賬通、平安好醫生及汽車之家的總市值達684億美元。