去年環球銀行金融電信協會（SWIFT）成為中美貿易戰的風眼，主要是憂慮美國會將其武器化，禁止香港使用SWIFT系統，等於中斷對外傳達支付指令的渠道，不能滙出或收取美元。不過，SWIFT今年進一步發展中國市場。

中國企業信用信息公示系統顯示，SWIFT聯手中國人民銀行清算總中心、跨境銀行間支付清算有限責任公司、央行數字貨幣研究所和中國支付清算協會1月16日在北京成立了金融網關信息服務有限公司，該公司的經營範圍包括信息系統集成、數據處理、技術諮詢。

金融網關信息服務有限公司的註冊資本為1,000萬歐元，其中SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION出資550萬歐元，持股55%，中國人民銀行清算總中心持股34%，負責人民幣跨境支付系統（CIPS系統）開發運行維護的跨境銀行間支付清算有限責任公司持股5%，央行數字貨幣研究所和中國支付清算協會分別持股3%。

人事方面，SWIFT中國區CEO黃美倫為法定代表人，董事長為程世剛，董事包括央行數字貨幣研究所所長穆長春。

SWIFT為是金融同業合作組織，擁有廣泛的全球金融網絡，覆蓋遍及220多個國家，是全球最重要的金融基礎設施，嚴格說來SWIFT是全球第一家金融科技公司，也是目前全球最為國際化、影響力最大的金融科技公司。SWIFT在中國的用戶類型包括金融基礎設施、銀行、證券、資產管理公司及企業用戶。2019年6月，SWIFT在北京註冊設立全資子公司環球融訊網絡技術（中國）有限公司。

去年港區國安法推出後，美國前總統特朗普威脅打擊本港金融中心地位，最極端情況下，市場憂慮香港會被踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統，禁止港銀進行美元清算，此舉相當於港美貿易全斷，屆時中資、港資、美資面臨「攬炒」局面，惟最終未有成事。

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