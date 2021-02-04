特首林鄭月娥在立法會答問會中指，將立法制訂劏房租務管制，相關工作小組將爭取下月底提交報告給政府，而運房局局長都會在本立法年度提交條例草案。中大商學院高級講師李兆波認為，制訂劏房租務管制確實有助保障基層市民，以目前市況而言確實值得考慮，不過相關措施實際內容，如限制租金增加幅度仍然有待商榷。

中大商學院高級講師李兆波指，以目前的市場環境，確實值得考慮劏房租務管制，因為主要投資劏房的業主都為投資客，而且當中不少劏房無論是消防管制、電線還是水管設計，相信都有機會觸及法律。此外，李兆波又指，根據過往經驗，不少劏房租金加幅，都會多至三四成，然而由於租賃劏房的住戶，大多數都為基層低收入市民，就算劏房原本租金低至6,000至7,000元，以兩年租約計算，就算兩年後才加租三成，實際最少都增加1,800元租金，對低收入住戶而言可謂大筆資金。但以目前經濟狀況，大量人士失業，劏房戶需求增加而收入減少，相關租務管制便有一定需要。

不過李兆波認為，制定相關上限難度甚高，難以釐定所謂最好的加幅限制。雖然會有市場人士指，經濟時好時壞，有時經濟環境好轉時，租金幅度多於一成並不算多，但實際上，基層市民未必受惠所謂經濟增長，就算經濟增長多於一成，基層市民收入未必能增加同樣幅度。因此租務管制則不能按照經濟指數加減，因為如果按經濟指數調整，即相當於保留現況由市場決定，而租務管制目的在於保障一部分有需要人士，因此政府需要多方面考慮後取得平衡。

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