各位蘋果讀者朋友，又來到星期四，回顧過去兩星期預測，包括前週四指出恒生指數30,000點以上，短線值博空間有限，以及上週四警告YOLO（You only live once縮寫）式「夾淡倉」投機行為，已接近爆破邊緣。

無獨有偶，恒指由前週高位，回落近兩千點後才能有所反彈，瘋狂喪炒零基本因素YOLO股，已經出現千禧年科網股泡沫式爆破。

本週初在個人YouTube頻道《投資得機 Finance事Up》曾作嚴厲警告，YOLO投機行為轉戰白銀商品市場，本港個別從事白銀業務股份，更出現非理性「炒瘋」。有別於個別股份，極具市場深度的白銀期貨，不可能出現夾淡倉爆升可能。說時遲，那時快，個別本港上市白銀概念股，喪炒一日後便顯著暴跌。

雖然個人向來對沽空機構行為，那些先累積淡倉，再唱淡攻擊目標，繼而低位平倉獲利行為嗤之以鼻，俠盜羅賓漢式鋤強扶弱行為，某程度上更是大快人心，但這些毫無基本因素，徹底盲目投機行為，風險之高實在可想而知。即使過程中或許賺到蠅頭小利，但最終結果只會是兵敗如山倒。

本欄上周建議，短線可把資金認購新股，其中首選是快手，撰寫本文之時仍未公佈配發結果。另一焦點新股，從事瓣膜性心臟病醫療器械業務的微創心通醫療科技（2160），由於集資規模較小，加上公開發售獲得768倍超額認購，甲組頂認購40萬股才可以穩獲一手，乙組「頂頭槌」亦只獲配發30,000股，中簽比率之低實在可想而知。由於回撥機制啟動後，公開發售比例大幅提升至50%，機構投資者同樣「缺貨」。業務上，啟明醫療(2500)是主要競爭對手，後者上市超過一年，股價累積升幅亦超過一倍，去年底已納入港股通。從市場供求角度判斷，估計首日有機會被夾高60%至80%，但若果升幅接近一倍，投資者可以考慮獲利。

以同樣角度預測，快手雖然集資規模巨大，但亦因為如此，回撥機制啟動後公開發售只有6%股份，散戶或配發的機會率同樣極低，由於快手首日將有大量衍生工具推出，加上有望快速地獲全球各大指數納入成為成份股，加上港股通概念，上市首日勁升一倍絕對不是夢。

然而每當全民喪抽新股，市場氣氛已達亢奮邊緣。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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